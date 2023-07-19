Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle ortaya çıktı! Gören şaşkınlığını gizleyemedi! Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterine hayat veren oyuncu Yüksel Arıcı'nın son hali sosyal medyada gündeme geldi. İşte ünlü oyuncunun son hali..

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Pala' karakterine hayat veren oyuncu Yüksel Arıcı'nın son hali gündem oldu.

Başarılı oyuncu dizice canlandırdığı Pala karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

7 Mart 1963 yılında Adana'da dünyaya gelen 60 yaşındaki oyuncu kendine has replikleri ile döneme damgasını vurmuştu.

Özellikle "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalarda yer edinen Yüksel Arıcı’nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

1981 yılında Adana Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatına başlayan Yüksel Arıcı, 1987 yılında Karınca Katarı isimli filmde sinemaya atılmıştır.

Yüksel Arıcı 1990 ve 1991 yılından itibaren televizyon dizileri ve sinema filmlerinde aktif olarak oyunculuk yapmaktadır.

60 yaşındaki oyuncu son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.

Oyuncunun son hali sosyal medyada gündeme geldi.

İşte Yüksel Arıcı'nın son hali..