Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı tesettür taktı, gören büyülendi! 'Her halin güzel be savcım'

Kurtlar Vadisi dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, Bizim Hikaye filmi için tarzını değiştirdi. Filmde tesettür takan Batur, gören hayranlarından tam not aldı.

15 Ocak 2003'te Show TV'de yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan bir proje oldu.

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı dizide Çiğdem Batur, Savcı Leyla karakterine hayat verdi.

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile beğenilen Batur, bir dönem Kuaförüm Sensin yarışmasını sunmuştu.

Uzun bir sürenin ardından sunuculuğa geri döndüğünü söyleyen Batur, en büyük çıkışını Kurtlar Vadisi ile yaptı.

Kurtlar Vadisi bittikten sonra 2015 yılında Bizim Hikaye adlı sinema filminde rol alan Batur, tarzı ile dikkati çekmişti.

Film için tarzını değiştiren Çiğdem Batur'un tesettürlü hallerini gören hayranları, beğenmeyi ihmal etmedi.

ÇİĞDEM BATUR'UN TESETTÜRLÜ HALLERİ

Burcu Kıratlı, Cansel Elçin ve Haluk Piyes'le birlikte Bizim Hikaye filminde rol alan Çiğdem Batur, tesettürlü halleri ile gündem oldu.

Müziklerini Mustafa Ceceli'nin yaptığı Bizim Hikaye'de tesettür takan ve kamera karşısına bu şekilde geçen Batur, "Her hali ayrı güzel" yorumlarına neden oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı cesur ve güzel kareleri ile beğenilen oyuncu, Savcı Leyla karakterinden bu yana ise bir hayli değişti.

DEĞİŞİMİN UFAĞI MAKBUL

Büyük estetikler yaptırmayan ve doğal görüntüsünü bozmamaya özen gösteren Çiğdem Batur, bu yönüyle ön plana çıkıyor.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Batur'un ne zaman seyirci karşısına çıkacağı ise merak konusu..

ÇİĞDEM BATUR'UN TESETTÜRLÜ HALİ