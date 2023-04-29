Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı tesettüre girdi, sosyal medya yıkıldı! Gören "Polat'ı" etiketledi Kurtlar Vadisi dizisinde Leyla'yı canlandıran Çiğdem Batur'un tesettürlü kareleri gündem oldu. Bizim Hikaye filmi için tesettür takan Batur, sosyal medyayı bir kez daha sallamayı başardı.

13 Temmuz 1982 yılında Düzce'de Çerkes kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Savcı Leyla karakteri sayesinde tanındı. Bu dizi sayesinde herkesin sevdiği bir isim haline geldi.

Batur, bu diziden sonra birçok farklı projede de yer aldı. Bunlardan birisi ise Bizim Hikaye oldu.

Çiğdem Batur bu dizide tuba karakterine hayat verdi. Bu karakter ise tesettürlüydü.

Çiğdem Batur'un tesettürlü kareleri sosyal medyayı salladı. Gören Polat Alemdar'ı etiketledi.

işte Çiğdem Batur'un o kareleri

Bizim Hikaye filminde bir diğer tesettürlü kadın ise Tuba karakteriydi. Tuba'yı Çiğdem Batur canlandırdı.

Batur'un tesettürlü kareleri herkes tarafından çok beğenildi. Yeniden gündem olan bu kareler için yapılan Polat Alemdar yorumu ise dikkati çekti.