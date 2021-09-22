Kurtlar Vadisi'nin senaristinden güçlü bir dizi geliyor! Dram sahneleriyle herkesi ekrana kilitleyecek

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Bahadır Ödener, piyasaya yine konusu ve oyuncularıyla çok konuşulacak güçlü bir diziyle dönüş yapıyor. İşte Özdener'in yeni projesi...

Bir döneme damgasını vuran 'Deli Yürek' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi unutulmaz dizilerin senaristi Bahadır Özdener, bir dönem ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile de çalışmıştı.

Birçok unutulmaz projenin senaristliğini yaparak sektörde adını geniş kitlelere duyuran Bahadır Özdener, yeni dönemde sadece senarist olarak değil yapımcı olarak da dizi projelerinde yer almak istediğini ortaya koydu.

Başarılı senarist, yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak olan oldukça iddialı dizisi için kolları sıvadı.

GÜÇLÜ BİR DRAM DİZİSİYLE DÖNÜYOR

Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım ile ekranlarda yeni bir etki yaratmayı amaçlayan Bahadır Özdener, güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan projede yapımcı olarak yer aldı.

Bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak olan dizinin başrollerinde, Genco Özak ile Nilsu Berfin Aktaş yer alacak. İki genç oyuncunun ilk başrolü olduğu için farklı bir deneyim yaşanacak.

HAFTA SONU SETE ÇIKACAK

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orkun Çatak'ın oturduğu dizinin oyuncu kadrosu da tamamlandı. Bir baba kız hikayesini ekranlara taşıyacak olan dizi ekibi, hafta sonu sete çıkacak.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda Savaş Özdemir, Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın yanı sıra; Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Esra Ronabar, Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek yer alıyor.