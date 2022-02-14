Kurtlar Vadisi'nin setinden aşk çıktı iyi mi! O iki efsane isim birbirlerine sırılsıklam tutulmuş...

Kurtlar Vadisi'nin setinden aşk çıktı iyi mi! O iki efsane isim birbirlerine sırılsıklam tutulmuş...

Kurtlar Vadisi dizisi efsane karakterleri ve konusu ile Türk televizyon tarihine damga vururken, dizide yer alan iki önemli ismin uzun süre aşk yaşamaları hayranları şoke etti.

15 Ocak 2003'te Show TV'de yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi'nin yapımcılığını Osman Sınav ve Raci Şaşmaz üstlendi.

Efsane dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Mustafa Şevki Doğan ve Serdar Akar oturdu.

4 sezon ve toplam 97 bölüm süren efsane dizinin başrollerini ise Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca paylaştı.

Oktay Kaynarca ve Özgü Namal bir süre sonra diziden ayrılırken proje, Necati Şaşmaz'ın üzerine kuruldu ve devam etti.

Oktay Kaynarca dizide "Süleyman Çakır" karakterine hayat verirken, Özgü Namal ise "Elif'i" canlandırdı ve efsane diziyle birlikte efsane bir karakter oldu.

Yıllar geçmesine rağmen Elif karakteri ile anılan ve akıllara kazınan Özgü Namal'ın eski aşkı gündeme getirildi.

Güzel ve başarılı ismin eski sevgilisini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o ismin Kurtlar Vadisi'nin yıldızı olduğu görüldü.

ÖZGÜ NAMAL - OKTAY KAYNARCA AŞKI

Aynı dizide yer alan Özgü Namal ve Oktay Kaynarca tam 6,5 yıl süren bir aşk yaşadılar.

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ve yakıştırılan ikili, ani bir kararla yollarını ayırdı.

İkili 2008 yılında ayrıldıklarını, "6.5 yıllık beraberliğimizi 2 ay önce bitirmiş bulunmaktayız. Beraberliğimizin ortak alınan kararla, dostça sona erdirildiğini ve bunun üçüncü şahıslarla bir ilgisinin olmadığını bilmenizi isteriz.” sözleri ile duyurdu.

Ancak daha sonra Özgür Namal'ın babasını kaybetmesi ve Oktay Kaynarca'nın onun yanında yer alması bu aşkı alevlendirdi.

İkilinin o dönem yeniden barıştıkları hatta bu ayrılığın ardından oyuncu Murat Han'la aşk yaşayan Özgü Namal'ın ilişkisine nokta koyduğu söylendi. Ancak bu iddialar netlik kazanmadı ve ikili yollarına farklı isimlerle devam etti.