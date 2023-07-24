Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Arka Sokaklar'a katılıyor! Arka Sokaklar'a bomba transfer.. Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimlerine yakında başlanacak olan dizinin oyuncu kadrosuna başarılı bir isim dahil oluyor. İşte o isim..

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 17 sezondur devam eden dizinin çekimlerine geçtiğimiz aylarda ara verilmişti. Yeni bölümleriyle yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna başarılı bir isim daha katılıyor. Geçtiğimiz gün sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinde diziye dahil olacak. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Muro' karakteri ile hafızalarda yer edinen Mustafa Üstündağ'ın Arka Sokaklar ile anlaştığı iddia edildi. Başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde rol alarak ekranlara çıktı. Mustafa Üstündağ son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Çukur gibi başarılı dizilerde rol aldı. 46 yaşındaki oyuncu Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinde kötü adam rolü ile seyircinin karşısına çıkacak.