ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan bölümüyle reytingleri alt üst etti. Yeni bölümde yaşanacaklar ise merak konusu oldu.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Büyük bir ilgiyle izlenen dizinin son bölümünde İsmihan Sultan’ın; Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerine Olof’a ait güçleri gönderip kurduğu oyunu bozması ve Sultan Mesut’un onun tarafından sarayda tutulduğunu öğrenmesi üzerine Osman Bey, Alpleriyle birlikte Konya’ya gitti.

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin, son bölümü büyük ilgi görürken, yeni bölümü sosyal medyada en çok aratılan konulardan biri oldu.

108. bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…