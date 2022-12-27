Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ülkemi de, kellesini de alacağım"

Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ülkemi de, kellesini de alacağım"

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran tarihi dizi Kuruluş Osman, son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey’i öldürme emri verirken, Yenişehir’i ele geçirme planlarını devreye sokuyor. Osman Bey hakikati ortaya çıkarabilecek mi? Osman Bey, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek mi?

Valide İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Malhun Hatun'u birbirlerine düşürmeye başladı. Osman Bey'i bitirmeye kafaya koydular. Osman Bey ise zalimlere haddini bildirecek.

Malhun Hatun, kıtlıkla karşı karşıya kalan Yenişehir'i içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtaracak? Diğer yandan Konur Alp ise ifşa oldu. İsmihan Sultan, Konur'a ne yapacak? İşte yeni bölüm 2. fragmanı…