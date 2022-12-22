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- Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Osman Bey'i öldürmeye geliyorlar!
Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Osman Bey'i öldürmeye geliyorlar!
ATV ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Osman, dün akşamki bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Dizinin yeni bölümü ise merak konusu oldu.
- 22.12.2022 - 10:18
Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.
Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey’i öldürme emri verirken, Yenişehir’i ele geçirme planlarını devreye sokuyor.
Valide İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Malhun Hatun'u birbirlerine düşürmeye başladı. Osman Bey'i bitirmeye kafaya koydular. Osman Bey ise zalimlere haddini bildirecek.
Her bölümüyle heyecan yaratan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oynat bakalım…
Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı İZLE