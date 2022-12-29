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    Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı heyecan yarattı! "Baban elimde esir!"

    ATV ekranlarının sevilen tarihi dizilerinden Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İsmihan Sultan'a meydan okumaya çalışan Bala Hatun nelerle karşılaştı? İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
    • 29.12.2022 - 11:27
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    Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı heyecan yarattı! 'Baban elimde esir!'

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

    Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

    Osman Bey, obasını Yenişehir’e taşıdı ve bu şehirde kuracağı devletin temellerini atıyor. İlk olarak divan kuracak. Ancak bu divan aynı zamanda, Osman Bey’i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacak.

    Osman Bey, büyük hedefler koydukça daha büyük düşmanlarla karşılaşmak durumunda kalıyor. . İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecek. Osman Bey’in yeni hedefi ise, Bursa ve İznik’in yolunu açacak olan Marmara Hisarı’nın fethi.

    Peki yeni bölümde neler olacak? Bala Hatun, İsmihan Sultan’a meydan okumaya çalışıyor. Ancak nelerle karşılaşacağından habersiz. İşte yeni bölüm fragmanı…

    Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı İZLE

    Kuruluş Osman 111. bölüm fragmanı heyecan yarattı! 'Baban elimde esir!' #1


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