Ekranların en sevilerek izlenen tarihi dizilerinden Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanıyla büyük heyecan yarattı. Osman Bey'in mahkemesi görülecek.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Dizinin son bölümünde İsmihan Sultan kurduğu planla Bala Hatun’u zindana düşürdü. Bala Hatun ve Şeyh Edebalı, Marmaracık Hisarı’nda hapsoldu.

Osman Bey ise Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarmak için yola koyuldu. İsmihan Sultan, Sultan Mesud’u getirmeleri karşılığında Bala Hatun ve Şey Edebalı’yı serbest bırakacağını belitti. Peki Osman Bey, Sultan Mesud’u teslim edecek mi?

Yeni bölüm fragmanında ise Sultan Alaaddin, Osman Bey’i köşeye sıkıştırdı. Osman Bey’in çocuğunu almakla tehdit etti. Osman Bey ise Sultan Alaaddin’e meydan okudu. İşte yeni bölüm fragmanı…