Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.
Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
Dizinin son bölümü ekranlara damga vurmuştu. Yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman’ın yeni bölümü gümbür gümbür geliyor.
Yeni bölümde neler olacak?
Dizinin yeni bölümünde Osman Bey, İsmihan Sultan’ı köşeye sıkıştırıyor. “Benimle birlik olacaksın!” sözleri dikkat çekiyor.
Diğer yandan Cerkutay’ın yaralanması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki Cerkutay öldü mü? İşte yeni bölüm fragmanı…