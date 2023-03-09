Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.
Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
Dizinin dün akşam yayınlanan bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman’ın yeni bölümü gümbür gümbür geliyor.
Yeni bölümde neler olacak?
Diznin yeni bölümünde Osman Bey, İnegöl için vaktin geldiğini açıklıyor. “Gazamız mübarek olsun” sözleriyle savaşın fitilini ateşliyor.
Diğer yandan Bengi Hatun’un Osman’ın evlatlarının canını istemesi gerilim yaratacak. İşte yeni bölüm fragmanı…