Kuruluş Osman 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: İşte Osman Bey'in büyük planı! ATV ekranlarında reyting rekorları kıran tarihi dizi Kuruluş Osman'dan yepyeni fragman geldi. Fragmanda “Dava için bugün Öktem Bey baş verir, yarın Osman Bey!” sözleri damga vurdu. Peki Osman Bey'in büyük planı ne olacak? İşte Kuruluş Osman 119. bölüm 2. fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümü ekranlara damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman ekranlara damga vurdu.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Osman Bey, Nayman’a tuzak kuracak. Osman Bey, hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir. Hedefi İnegöl’dür.

Osman Bey, İnegöl'ün fethi için İsmihan Sultan'la işbirliği yapmalıdır. Osman Bey ve alpları İnegöl surlarına dayanmışken Nayman da Osman Bey için en kıymetli olan mülkü almanın peşindedir.

Bir yanda İnegöl'ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg'i öldürmek için plan yapacaklar. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı…

Kuruluş Osman 119. bölüm 2. fragmanı