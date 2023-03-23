Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı heyecan yarattı! "Düştüğümüz kara toprak bizim yurdumuz olsun" ATV ekranlarının heyecanla izlenen Kuruluş Osman dizisi, dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer alan Kuruluş Osman dizisi izleyicileri televizyona kilitledi. Yeni bölüm fragmanı ise nefes kesti.

Yeni bölümde neler olacak?

Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir? Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e bir teklifte bulundu. Osman Bey Nayman’ın komutanı olacaktır.

Diğer yandan bütün gözler Türkmen obalarındaki çocukların üzerindeyken Nayman gözünü Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e dikti. Nayman, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'i kaçıracak mı? İşte yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı