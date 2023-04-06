Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük savaş başlıyor: "Nayman bu topraklardan sağ çıkmayacak!" AT ekranlarında reyting rekorları kıran tarihi dizi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan bölümüyle büyük heyecan yarattı. Ardından diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Osman Bey'in, "Bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazır olun" sözleri fragmana damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor. Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin son bölümü ekranlara damga vurdu. Büyük heyecanla izlenen bölümden sonra yeni bölüm tanıtımı merak konusu oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Osman Bey, Nayman’ı Yenişehir’e gömmeye kararlıdır. Beklenen savaş gelmiştir. Nayman ve Osman Bey birebir savaşacaktır. Osman Bey’in "Bu toprakların göreceği en büyük savaşa hazır olun" sözleri fragmana damga vurdu. Peki büyük çatışma nasıl sonuçlanacak? İşte heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı... Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı