Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı yayınlandı! "Duracağımız tek şey ecelimiz olacak!" Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan bölümüyle büyük heyecan yarattı. Dünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni hedef Köprühisar! İşte Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damga vurdu. Beklenen yeni bölüm fragmanı geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Nayman ile teke tek savaşmaya giden Osman Bey, savaştan galip çıktı mı? İsmihan Sultan bu çekişmeden nasıl faydalanacak?

Dizinin yeni bölümünde fetih için yeni hedef Köprühisar olacak. Peki fetih gerçekleşecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı