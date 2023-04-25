Kuruluş Osman 123 bölüm 2. fragmanı nefes kesti! "Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!" ATV ekranlarında reyting rekorları kıran, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinden yeni fragman geldi. Osman Bey'in "Ölmeden çıkamazsınız" sözleri ekranlara damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 123. bölüm 2. fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi dün akşam yayınlanan bölümüyle son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Beklenen yeni bölüm fragmanı geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yok etmekte kararlıdır. Bunun için Nayman'la işbirliği yapar. Aynı zamanda da Bayındır Bey'i yanında tutarak Bayındır'a Osman Bey'in konağına suikast yapma vazifesi verir.

Bengi Hatun güç için İsmihan Sultan'la yan yana durmaya devam eder. Nayman, Osman Bey'in savaş karargahını basarken öte yandan konağa baskın verilir ve ortalık yangın yerine döner.