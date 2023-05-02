Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Seni burada yok ederim!" Her Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan, başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi yeni fragmanıyla ekranlara damga vurdu. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizide ortalık karışacak. İşte Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor. Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Yeni bölümü merakla beklenen yeni fragman geldi. Yeni bölümde neler olacak? Konaktaki büyük baskın sonucunda ortalık birbirine girer. Bala Hatun’un yaralı olduğunu gören Osman Bey, intikam için kolları sıvar. Peki Bala Hatun iyileşecek mi? Turgut Bey’i esir alan Nayman, Osman Bey’i tehdit eder. Osman Bey bu tehdide karşılık ne yapacaktır? Turgut Bey’i kurtarabilecek mi? Kuruluş Osman 124. bölüm 2. fragman