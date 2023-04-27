Kuruluş Osman 124. bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu! "Osman'ı bitireceğiz" Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, dün yayınlanan bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Yeni bölümü merak edilirken diziden ilk fragman geldi. İsmihan Sultan'ın "Osman'ı bitireceğiz" sözleri ekranlara damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 124. bölüm fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi dün akşam yayınlanan bölümüyle son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Beklenen yeni bölüm fragmanı geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Turgut Bey’i esir alan Nayman, Osman Bey’i tehdit eder. Osman Bey bu tehdide karşı boş durmayacaktır. Bakın Osman Bey nasıl cevap verecek?

Osman Bey, Nayman için görülmemiş bir son hazırlamaktadır. Çerkutay ve Turahan bu plana nasıl katkı sağlayacaklar?

İsmihan Sultan, Osman Bey’i yok etmeye kararlıdır. Fragmanda "Osman'ı bitireceğiz" sözleriyle çok konuşulacak. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı…

Kuruluş Osman 124. bölüm fragmanı...