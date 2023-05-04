Kuruluş Osman 125. bölüm fragmanı nefes kesti! "Malhun'u kurtarırsan, Alçiçek ölecek!" ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, dün akşamki bölümüyle izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Malhun Hatun'un kurtulup kurtulamayacağı merak edilirken diziden yeni bölüm fragmanı geldi. İşte Kuruluş Osman 125. bölüm fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Yeni bölümü merakla beklenen yeni fragman geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Nayman, Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istiyor. Ancak Osman Bey doğacak olan tehlikenin farkında. Bu anlaşmayı engellemek için neler yapacak?

İsmihan Sultan’ın sonunu Malhun Hatun mu getirecek? İsmihan Sultan kanlar içindeyken Malhun Hatun elindeki hançerle başında bekliyordu.

Peki İsmihan Sultan ölecek mi? Malhun Hatun’u neler bekliyor? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar…

Kuruluş Osman 125. bölüm fragmanı