Kuruluş Osman 126. bölüm fragmanı yayınlandı: Osman Bey esir düştü! "Başaramadık Osman Bey..." Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Atv'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, dün akşamki bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Büyük heyecan yaratan diziden beklenen yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 126. bölüm fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Yeni bölümü merakla beklenen yeni fragman geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı öldürmeye kastetmekten tutuklanıp zindana atıldı. Tek kurtuluşu ise Bengi Hatun. Bengi Hatun, mahkemede gerçekleri bir bir anlattı ve Malhun Hatun’u kurtardı.

Diğer yandan İsmihan Sultan Osman'a büyük bir tuzak hazırlamaktadır. Al-i Selçuk'un en büyük muhafız birliğini görevlendirir. Osman Bey iyice köşeye sıkışmıştır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

Kuruluş Osman 126. bölüm fragman