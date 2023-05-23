Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! "Osman'ın kellesini istiyorum!" ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni fragmanıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Osman Bey, Valens'e meydan okuyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragman...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Yeni bölümü merakla beklenen yeni fragman geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

İsmihan Sultan, Osman ve oğullarıyla uğraşmaya devam ediyor. "Osman'ın hiç bir evladı ne taht ne gün yüzü göremeyecek!" sözleri ekranlara damga vuracak.

Tekfur Valens, "Osman'ın kellesini istiyorum" derken Osman Bey, Valens'e meydan okuyor. Osman Bey'in yeni hedefi ise Koyunhisar. İşte yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragman