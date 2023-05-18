Kuruluş Osman 127. bölüm yürekleri ağza getirdi! "Sizi buraya gömerim!" Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı ATV’nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, dün akşamki bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Dizinin yeni bölümü merak konusu olurken beklenen fragman geldi. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte fragman…

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Yeni bölümü merakla beklenen yeni fragman geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Malhun Hatun, İsmihan Sultan’ı öldürmeye kastetmekten zindana atılmıştır. Osman Bey Malhun Hatun’u kurtarabilecek midir?

İsmihan Sultan Osman'a büyük bir tuzak hazırlamaktadır. Al-i Selçuk'un en büyük muhafız birliğini görevlendirir. Osman Bey iyice köşeye sıkışmıştır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?