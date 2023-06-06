Kuruluş Osman 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Osman savaşa hazır! "Allahu Ekber!" ATV ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla ekranları yıktı geçti. Tekfur Valens Bizans için Osman'a karşı çıkıyor. Osman Bey savaşa hazır. İşte yeni bölüm fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Yeni bölümü merakla beklenen yeni fragman geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Tekfur Valens Osman Bey’i öldürmeye kararlıdır. Nayman ile iş birliği yapar. Osman Bey bu oyunu bozacak mıdır?

Nayman Osman Bey'in kalbini sökmek için kızının canını almaya niyetlidir. Fatma büyük bir tehlike altındadır. Fatma'nın akıbeti ne olacaktır?