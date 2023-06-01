Kuruluş Osman 129. bölüm fragmanı yayınlandı! "Nayman'ı Osman'ın elinden kimse kurtaramaz!" ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'dan bomba gibi bir fragman geldi. Osman Bey, Nayman'ı köşeye sıkıştırdı. Peki Nayman'a ne yapacak? İşte Kuruluş Osman 129. bölüm fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor. Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Yeni bölümü merakla beklenen yeni fragman geldi. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Malhun Hatun'un kızı Fatma kayboluyor. Diğer yandan Osman Bey, Nayman'ı köşeye sıkıştırıyor. Tekfur Valens orduları birleştirip Osman Bey'e saldırmak için hazırlık yapıyor. "Osman'ın elinden kimse kurtaramaz" sözleri fragmana damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı... Kuruluş Osman 129. bölüm fragman