Kuruluş Osman 132. bölüm 2. fragman: Cerkutay döndü, çok kan akacak… "Hepsinin hesabını soracağız" ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'dan yeni fragman geldi. Cerkutay'ın dönüşü, heyecanı zirveye çıkaracak. Osman Bey, hepsinin hesabını soracak. İşte yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme aldığı ve büyük bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Kuruluş Osman dizisi, dördüncü sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

İlk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan bu Türk yapımı tarih ve aksiyon dizisi, ATV ekranlarında fırtınalar estiriyor.

Dizi, tarihi gerçekçiliği ve büyüleyici görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Her bölümünde nefes kesen aksiyon sahneleri ve tarihi dokusuyla izleyicileri büyülemeyi başarıyor.

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, tarihi olayları ve kahramanlıkları konu alarak Türk televizyonunun sevilen yapımlarından biri haline geldi.

Dizinin yeni sezonu, izleyicileri heyecanlandırırken yeni bölümden ikinci fragman da büyük ilgi gördü. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak…

Cerkutay döndü

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanında Cerkutay geri dönüyor. İşkence gören Cerkutay, Osman Bey’e isyan ediyor.

Öte yandan Osman Bey’in “Çok kan akacak!” sözleri fragmana damga vurdu. İşte heyecanla beklenen bölümün fragmanı…