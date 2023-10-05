Kuruluş Osman 132. bölüm fragmanı: Bala Hatun son nefesini Osman Bey'in kollarında veriyor Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni Kuruluş Osman, yeni sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Bala Hatun'un hastalığı duygusal anlar yaşatırken, korkulan oldu. Son nefesini veriyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

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Bozdağ Film imzasını taşıyan ve ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Türk yapımı tarih ve aksiyon dizisi "Kuruluş Osman," büyük bir hayran kitlesi tarafından heyecanla takip ediliyor.

Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme aldığı bu dizi, 4. sezonu ile ATV ekranlarında fırtınalar estirdi.

Dizi, tarihi gerçekçiliği ve büyüleyici görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca her bölümünde nefes kesen aksiyon sahneleri ve tarihi dokusuyla izleyicileri ekran başına çekmeyi başarıyor.

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara geri döndü.

Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden ilk fragman geldi.

Bala Hatun ölecek mi?

Bala Hatun acılar içinde kıvranmaktadır. Halime’nin vefatından sonra toparlanamamıştır. Ciddi bir hastalığı olan Bala Hatun’un Osman Bey’in kollarında can vereceği iddia ediliyor. İşte yeni bölüm fragmanı...