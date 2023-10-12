Kuruluş Osman 133. bölüm fragman: Osman Bey’e şok ihanet! Cerkutay bedelini ödeyecek Her Çarşamba reytingleri altüst eden Kuruluş Osman dizisi, dün akşam ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldi. Cerkutay döndü, ancak seçimi izleyicileri şoke edecek. Osman Bey bunun hesabını soracak. İşte Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

ATV’nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, her hafta olduğu gibi dün akşam da zirveye oturdu.

Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme aldığı bu büyük yapım, izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Dizi, tarihi gerçekçiliği ve göz alıcı görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Nefes kesen aksiyon sahneleri ve tarihi atmosferiyle her bölümde izleyicileri adeta ekran başına kilitliyor.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman, yeni sezonuyla geri döndü. Yeni bölüm fragmanı ise büyük ses getirdi.

Cerkutay'dan Osman Bey'e büyük ihanet!

Geçtiğimiz bölümde hasta olan Bala Hatun, sonunda iyileşiyor. İzleyiciler bu duruma sevinirken geri dönen Cerkutay'ın seçimi şoke ediyor.

Cerkutay tarafını Yakup Bey'den yana kullanıyor. İzleyicilerin bir kısmı bu nu ihanet olarak algılarken, bir kısmı Osman Bey'in oyunu olabileceğini düşünüyor. İşte yeni bölüm fragmanı...