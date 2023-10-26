ensonhaber.com
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, yeni bölümüyle yine reyting rekorları kıracak.
Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında da yine heyecanlı anlar seyirciye yaşandı.
Osman Bey'in düşmanlarını alt etmek için yeni planlar kurduğu görülürken, Orhan Bey'e ise pusu kuruldu.
Haçlılar tarafından kuşatılan Orhan Bey'in pusudan kurtulup kurtulmayacağını ise yeni bölümde öğreneceğiz...
Alaeddin'e Gonca Hatun'dan tehdiy
Alaeddin ile karşı karşıya gelen Gonca Hatun, kılıcını çekti ve beyin boğazına dayadı.
Alaeddin'in bu tuzak karşısında ne yapacağı merak edilirken, en büyük destekçisi ise yine Orhan Bey olacak.
Bu sırada Gonca Hatun'un asıl maskesi de düşecek ve Alaeddin asıl düşmanını görmüş olacak.