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Kuruluş Osman 134. bölüm fragmanı: Alaeddin Bey'e kılıç çeken hatun bakın aslında kimmiş!

Kuruluş Osman 134. bölüm fragmanı: Alaeddin Bey'e kılıç çeken hatun bakın aslında kimmiş! Kuruluş Osman'ın yayınlanan son fragmanında; Osman Bey'in düşmanları için yeni bir plan kurduğu görülürken, Alaeddin Bey ise Gonca Hatun'la karşı karşıya geldi.