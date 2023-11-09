Kuruluş Osman 136. bölüm fragmanı: Osman Bey çekildi, yerine bakın kim bey oldu! ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin son fragmanı yine heyecanlı anlara sahne oldu. Söğüt'ten ayrılan Osman Bey'in yeni planı izleyenleri şaşırtmayı başardı.

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ensonhaber.com

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla devam ediyor.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizide Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy başrolde buluşuyor.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atılma sürecini anlatan dizi, yayınlandığı günden itibaren ise zirveden inmedi.

5. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan dizinin yayınlanan son fragmanı, Youtube üzerinden bir kez daha trendlere girdi.

Kafa karıştıran detaylar

Dizinin son fragmanında Osman Bey'in bir mağarada saklanması herkesin kafasını karıştırdı. Ancak Osman Bey'in bir plan hazırlandığında olduğu, yerine ise Orhan Bey'in savaştığı görüldü.

Orhan Bey'in güçlü bir şekilde Söğüt'ye yer alması ve obayı koruması ise izleyenleri gururlandırdı.

Mağaradan çıktıktan sonra Söğüt'e gitmeye karar veren Osman Bey'in planı, ilerleyen bölümlerde netleşecek.