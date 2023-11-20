Kuruluş Osman 137. bölüm 2. fragmanı: Alaeddin ve Gonca Hatun'un tehlikeli yakınlaşması! Kuruluş Osman yayınlanan son fragmanında, Alaeddin'in Gonca Hatun'un gözyaşlarını silmesi ve ona olan özel ilgisi dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, devam ediyor.

Burak Özçivit'in başrol oynadığı dizi, Çarşamba günleri zirveden inmemekte kararlı.

Her bölümde ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son fragmanı ise trendlere girmeyi de başardı.

Yayınlanan son fragmanda, Orhan'ın rehine durumunun devam ettiği görülürken, taşlanması da dikkati çekti.

Alaeddin cephesinde durum farklı

Osman Bey, Orhan'ı kurtarmak için elinden geleni yaparak savaş meydanına girme kararı aldı.

Alaeddin ise gözyaşlarına boğulan Gonca Hatun'la yakınlaşmaya ve onun gözyaşlarını eliyle silmeye başladı.

Babasına bilgi vermek için Alaeddin ile yakınlaşan Gonca'nın oyununu kimin ortaya çıkaracağı ise merak konusu...