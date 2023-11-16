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Kuruluş Osman 137. bölüm fragmanı: Orhan Bey esir düştü! Sevdiği kız hain çıktı

Kuruluş Osman 137. bölüm fragmanı: Orhan Bey esir düştü! Sevdiği kız hain çıktı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, yeni fragmanıyla bir kez daha heyecanlandırmayı başardı.