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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın son fragmanı, yine heyecanlı anlara sahne oldu.
Osman Bey, oğlu Orhan Bey'in esir düşmesinin ardından yeni bir plan yapmaya başladı.
Orhan Bey'in esir alınmasının ardından obada bir ain olduğu ortaya çıktı ve Holofire Hatun olduğu iddia edildi.
Orhan Bey kurtulacak mı?
Hain olmadığını söyleyen Holofire tutuklanırken, Orhan Bey'i kurtarmak ise yine babası Osman'a kalacak.
Sulh yolunu deneyen Osman Bey, Orhan'ı kurtaramadığı zaman savaş meydanına çıkacak.