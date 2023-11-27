Kuruluş Osman 138. bölüm 2. fragman: Hedef Osman Bey! "Ölümden başka çıkışınız yok" ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman, yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ATV'nin efsanevi tarihi dizisi Kuruluş Osman, seyircileri her hafta büyülemeye devam ediyor.

Son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, yine reytinglerde zirveye oturdu.

Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme aldığı bu muazzam yapım, her bölümüyle izleyicileri etkisi altına alıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini detaylı bir şekilde anlatan Kuruluş Osman, tarihi gerçekçiliği ve göz alıcı görsel efektleriyle dikkat çekiyor.

Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden ikinci fragman geldi. Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor…

Yeni bölümde neler yaşanacak?

Kestel, Osman Bey ve Yakup Bey’in evlatlarını esir aldı ve karşılığında kaleleri istiyor. Yakup Bey kaleleri vermek isterken Osman Bey karşı çıktı.

Öte yandan Alaeddin, saraydaki haini bulmak için Malhun Hatun ile konuştu ve hainin Holofira olduğunu söyledi. Peki, Holofira’nın hainliğinin arkasındaki sebep nedir?

İşte yeni bölüm fragmanı...