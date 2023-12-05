Kuruluş Osman 139. bölüm 2. fragman: Oğlu ölüyor, öcünü alıyor! Osman Bey ve Cerkutay karşı karşıya… ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak. Cerkutay’ın oğlu ellerinden kayıp giderken, buna sebep olanı bulmaya çalışacak. Yakup Bey ise, Cerkutay’ı Osman Bey hakkında dolduruyor. Bakın yeni bölümde neler olacak…

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ensonhaber.com

ATV'nin vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelen Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı ekranlara kilitlenen milyonlarca izleyiciyi büyülemeye devam ediyor.

Metin Günay'ın yönetmen koltuğunda olduğu bu yapım, Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkan senaryo ile izleyicileri Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine götürüyor.

Göz alıcı görsel efektleri, etkileyici sahneleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken yapım, son bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmıştı.

Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın neler olacak neler…

Cerkutay ve Osman Bey karşı karşıya!

Cerkutay’ın oğlu giderek kötüleşiyor. Duruma perişan olan Cerkutay, Yakup Bey’in dolduruşuna geliyor.

Osman Bey, Yakup Bey’e resti çekiyor. “Seninle ya da sensiz o devlet kurulacak. Karşımıza kim çıkarsa ezer geçerim” sözleri fragmana damga vurdu.