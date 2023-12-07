ATV’nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, her hafta yeni bölümüyle adeta izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Metin Günay'ın yönetmen koltuğunda olduğu bu yapımda, Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkan senaryo izleyicileri Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine götürüyor.
Göz alıcı görsel efektleri, etkileyici sahneleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken dizi, dün akşamki bölümde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Diziden beklenen fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya!
Dizinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya geliyor. Osman Bey'in "Bugün buradan biri sağ çıkacak" sözleri fragmana damga vurdu.
Öte yandan Bala Hatun, Saadet Hatun'a hesap soruyor. Peki Bala Hatun oğlunu kurtarabilecek mi?
İşte Kuruluş Osman 140. bölüm fragmanı...