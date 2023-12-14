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Kuruluş Osman 141. bölüm fragman: Orhan mı, Mehmet mi? Holofira tercihini yapıyor…

Kuruluş Osman 141. bölüm fragman: Orhan mı, Mehmet mi? Holofira tercihini yapıyor… ATV'nin sevilerek izlenen tarihi dizisi Kuruluş Osman'dan yeni bölüm fragmanı geldi. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey ve Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey karşı karşıya gelecek. Holofira bakın kimi seçecek...