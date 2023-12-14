ATV'nin büyüleyici tarihi dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba yeni bölümüyle izleyicilere heyecan yaratıyor.
Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkan etkileyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine heyecan verici bir yolculuk sunuyor.
Son bölümüyle ekranlara damga vuran yapımda yaşanan olaylar izleyicileri adeta ekran başına kilitlemeyi başardı.
Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Holofira seçimini yapıyor
Geçtiğimiz bölümde Mehmet Bey'in evlenme teklifinin ardından Orhan Bey, Holofira'yı alıp kaçırmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Holofira'dan müslüman olmasını istiyor. Holofira bunu kabul edecek mi?
İşte Kuruluş Osman 141. bölüm fragman...