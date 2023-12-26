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ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.
Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Bozdağ'ın etkileyici senaryosuyla dikkat çeken yapım, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini izleyicilere aktarıyor.
Son bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başaran dizi, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanıyla tekrar gündeme oturdu.
Bakın yeni bölümde neler olacak…
Holofira evleniyor
Alaeddin ve Gonca’nın arası giderek açılıyor. Gonca Hatun, Alaeddin Bey’de gönlü olmadığını söylüyor.
Mehmet ve Orhan Bey’in arasında kalan Holofira, seçimini yapıyor. Mehmet Bey ile evlenecek. Bakalım Orhan Bey ne yapacak…
İşte Kuruluş Osman 142. bölüm 2. fragman...