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Kuruluş Osman 142. bölüm 2. fragman: Holofira ve Mehmet’in evliliği, Orhan Bey’i paramparça edecek

Kuruluş Osman 142. bölüm 2. fragman: Holofira ve Mehmet’in evliliği, Orhan Bey’i paramparça edecek ATV'nin reyting rekorları kıran tarihi dizisi Kuruluş Osman'dan yepyeni fragman geldi. Orhan Bey ve Aleaddin Bey büyük darbe yiyecek. Holofira'nın evliliği, Orhan Bey'i yıkacak. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...