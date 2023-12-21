Her Çarşamba izleyicilerle buluşan ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.
Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı etkileyici senaryosuyla dikkat çeken dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini anlatıyor.
Son bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen yapım, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanıyla tekrar gündemde.
Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Gürbüz Alp ölüyor
Son bölümde Orhan Bey, Holofira’nın saldırıya uğraması sonucunca ortalığı karıştırdı. Saldırı sırasında ağır yaralanan Gürbüz Alp’in öleceği iddia ediliyor. Sevilen karakterin ölüm haberi izleyicileri kahretti.
Öte yandan Osman Bey'in "Benim yolumda yürüyeceksiniz" sözleri fragmana damga vurdu.
İşte Kuruluş Osman 142. bölüm fragmanı...