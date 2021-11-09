Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı: Osman büyük yara aldı!

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanaa, Osman Bey'in büyük yara alması ve Orhan'ın tehlikede olması damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da heyecanı arşa çıkarmayı başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, 10 Kasım Çarşamba akşamı 70. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekar artıran dizinin merakla beklenen 70. bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

''Bu Osman Bey'in son yolculuğu olacak!'' sözlerinin dikkati çektiği fragmanda, Osman Bey'in büyük yara aldığı görüldü.

Öte yandan Kayı Obası'na sızan düşmanlar, Osman Bey'in oğlu Orhan'ı hedef aldı. Peki Osman Bey ölecek mi? Orhan'a ne olacak? İşte Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 70. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN 69. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'e karşı tek şanslarının güçlerini birleştirmek olduğunu gören tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus artık aynı masada dost olarak oturmaktadır. Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları büyük bir sürpriz beklemektedir.

İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır. Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey'e söyler.

Papaz Gregor'un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır.

Turgut Alp, Osman Bey'le güçlerini birleştirecek mi? Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak? Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak? Papaz Gregor'un Hıristiyan halkla buluşması Osman Bey'in bölgedeki nüfuzunu nasıl etkileyecek? Malhun Hatun'un cenk meydanına dönüşü neleri değiştirecek? Tekfur Rogatus, en güvendiği komutanının ölümüne nasıl yanıt verecek?