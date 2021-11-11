Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı: Bala'nın kardeşi Gonca'nın vedası...

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni fragmanında; Bala'nın kardeşim dediği ve birlikte obaya geldiği Gonca'nın öldüğü, obadaki bazı çocukların ise kaçırıldığı görüldü.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, yeni sezonuyla devam ediyor.

Burak Özçivit'in başrolünü paylaştığı ve kadrosunda birbirinden usta oyuncuların yer aldığı dizi, dün ekrana gelen bölümüyle yine nefes kesti.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı dizi, Çarşamba günlerine ambargo koydu.

Her Çarşamba ekrana gelen ve reyting rekorları kıran diziden 70. bölüm sonrası ilk fragman görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Bala'nın evlenmeden önce yarenlik yaptığı evlendikten sonra obaya getirdiği Gonca'yı kaybettiği görüldü.

Gonca'nın kaybı sadece Bala'yı değil obadaki herkesi üzerken, yaşanan olaylar sonrası bazı çocukların kaçırıldıkları fark edildi.

Malhun ve Osman pusudan kurtulup obaya dönerken, Osman Bey şehitlerin kanını yerde bırakmayacağını söyledi. İşte Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı İZLE

KURULUŞ OSMAN 70. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tekfurların Kayı Obası ve Türkmenler üzerindeki ticaret baskısını sona erdirmek için Nikea'ya gitmeye karar veren Osman Bey, yolda Tekfur Nikola ve Katalanların kurduğu tuzağa düştü.

Osman Bey ve Malhun Hatun düştükleri pusudan kurtulmak için mücadele ederken, yara aldı.

Yara alan Malhun Hatun ve Osman Bey, bir mağaraya sığındı. Kendi yarasına aldırmadan Osman Bey'le ilgilenen Malhun Hatun, ateşte ısıttığı hançerle Osman Bey'in yaralarını dağladı.

Malhun ve Osman Bey mağaraya saklanarak kurtulmayı başarırken, obaya ise hainler sızdı. Bala Hatun, Malhun Hatun'un emaneti Orhan'ı korumak için elinden geleni yaptı.