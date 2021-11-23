Kuruluş Osman 72. bölüm 2. fragmanı: Köşeye sıkışan Osman Bey'in gözü döndü!

Kuruluş Osman dizisinin 72. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Kayı çocuklarının kaçırılmasını hazmedemeyen Osman Bey'in esip gürlemesi dikkati çekti. İşte Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, 24 Kasım Çarşamba akşamı 72. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizinin merakla beklenen 72. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Osman Bey'in, tekfurların eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyması sonucunda deliye döndüğü görüldü.

''Ey Rabbim! Sen evlatlarımı almak için bana güç ver!'' diyerek Allah'a dua eden Osman Bey, düşmanlarının karşısına çıktı.

Fragmanın son sahnesine, ''Bizi imdi kim kurtarır?'' diyerek ağlayan çocuğun ağlaması damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 72. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 72. Bölüm 2. Fragman VİDEO