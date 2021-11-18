Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı: Osman Bey ateşi yaktı, büyük cenk başlıyor!

Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Osman Bey, Turgut Bey için Alpler ile birlikte harekete geçiyor. Turgut Bey'i kaleden çıkarmak isteyen Osman Bey, cenk ateşini yaktı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, heyecan dolu yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alırken, birbirinden usta oyuncular ise kadroyu oluşturuyor.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dün 71. bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yayınlanan bölümünün ardından 72. bölüm fragmanı, Youtube üzerinden görücüye çıkarıldı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Turgut Bey'le kaçırılan çocukları kurtarmak için plan kuran Osman Bey, kaleye geldi.

Turgut Bey'e yardım etmek isteyen Osman Bey, kaledeki askerleri etkisiz hale getirmeye başladı.

Gökçe'den şüphelenen Malhun Hatun ise Bahadır'ı onun peşine taktı ancak Gökçe bıçaklandı.

Obada işler karışırken kaleye sızan Osman Bey, "Geldiğimizi anlarlarsa, bunun hesabını Turgut Bey'den sorarlar." dedi. İşte Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı İZLE

GONCA HATUN'UN VEDASI

3 sezon boyunca Kuruluş Osman dizisinde rol alan Emel Dede, diziden ayrıldı. Gonca karakterine hayat veren Dede'nin ayrılışı dizinin hayranlarını üzdü.

Gonca Hatun'un hayata gözlerini yumması başta yakın arkadaşı Bala Hatun olmak üzere tüm Kayı halkını yasa boğdu.