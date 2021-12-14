Kuruluş Osman 75. bölüm 2. fragmanı: Osman Bey yaralandı, tahtı sallantıda!

Kuruluş Osman dizisinin 75. bölüm 2. fragmanında; Osman Bey'in, omzundan yaralanması dikkati çekerken Vezir Alemşah'ın, ''Hazırlan Gündüz Bey, posta oturacaksın.'' sözleri merak uyandırdı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, 15 Aralık Çarşamba akşamı 75. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizinin merakla beklenen 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Kosses'in, ''Osman benden kardeşimi aldı. Ben de ondan Şeyh'ini alacağım!'' sözleri dikkati çekti.

Sultan Mesud'un emriyle tutuklanan Osman Bey, sol omzundan yaralanırken Vezir Alemşah'ın, ''Hazırlan Gündüz Bey, posta oturacaksın.'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 75. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 75. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO