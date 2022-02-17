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- Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı: İlk oku Osman Bey attı, büyük savaş artık başladı!
Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı: İlk oku Osman Bey attı, büyük savaş artık başladı!
- Haber Merkezi
- 17.02.2022 - 15:04
Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, aksiyon dolu sahnelerle devam ediyor.
TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan projenin başrollerinde; Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy yer alıyor.
Dün akşam ekrana gelen ve Osman Bey'in ağabeyi Gündüz boğmaya çalıştığı yerde sona eren dizi, yeni fragmanı ile yine nefes kesti.
Dizinin yayınlanan yeni fragmanında; Osman Bey'in Moğollarla olan savaşı başlatmak için ilk oku attığı görüldü.
"Bu topraklar bizimdir" diyen Osman Bey harekete geçerken, yeni fragmanda gözükmeyen Gündüz'ün akıbeti merak edildi.
Nikola ise yeniden Osman Bey'e ihanet etti ve onun yakalanması için askerlerine emir verdi. İşte Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı İZLE