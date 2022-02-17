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Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı: İlk oku Osman Bey attı, büyük savaş artık başladı!

Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı: İlk oku Osman Bey attı, büyük savaş artık başladı!

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son fragmanında; Moğollarla olan savaşın başladığı ve ilk oku Osman Bey'in attığı görüldü. Nikola ise bir kez daha Osman Bey'e ihanet etti.