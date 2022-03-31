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Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı: Osman Bey hainleri yakalamaya artık çok yakın!

Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı: Osman Bey hainleri yakalamaya artık çok yakın!

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son fragmanında; Osman Bey'in hainleri bulmaya artık çok yaklaştığı ve kılıcını bilediği görüldü. Selcan Ana ise Osman Bey'e bu konuda destek olmaya devam ediyor.