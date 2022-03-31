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- Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı: Osman Bey hainleri yakalamaya artık çok yakın!
Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı: Osman Bey hainleri yakalamaya artık çok yakın!
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 14:23
Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, devam ediyor.
Burak Özçivit, Erkan Avcı, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Serhat Kılıç'ın başrolünde yer aldığı dizi, Çarşamba günleri reyting rekorları kırıyor.
Dizinin dün yayınlana yeni bölümü yine heyecan ve aksiyon dolu sahnelere ev sahipliği yaparken, fragman ise hemen servis edildi.
Yayınlanan fragmanda; Osman Bey'in artık hainleri bulmaya çok yakın olduğu ve kılıcını bilemeye başladığı görüldü.
Hainler ise Osman Bey'in iz bulduğundan şüphelenmeye başlarken, Selcan Hatun yakınlardan birisinin olduğunu söyledi. İşte Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı..
Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı İZLE