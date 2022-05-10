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Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı: Diriliş müziği eşliğinde büyük ve kanlı savaş başladı!

Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı: Diriliş müziği eşliğinde büyük ve kanlı savaş başladı!

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son fragmanında; savaş sahneleri enfes keserken, fetih için kararlı olan Osman Bey ise Nikola'nın kalesini başına yıktı ve içeri girdi.