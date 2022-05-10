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- Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı: Diriliş müziği eşliğinde büyük ve kanlı savaş başladı!
Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı: Diriliş müziği eşliğinde büyük ve kanlı savaş başladı!
- Haber Merkezi
- 10.05.2022 - 20:39
Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Çarşamba günlerine damga vuruyor.
Diriliş Ertuğrul'un devam niteliğinde olan dizinin başrolünde yer alan Burak Özçivit ise Osman Bey karakterini canlandırıyor.
Heyecanın ve aksiyonun eksik olmadığı dizinin yayınlanan yeni fragmanı yine nefesleri kesti.
Yeni fragmanda Osman Bey'in fetih için kararlı olduğu ve tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü.
Alpleri ile saldırıya geçen ve iyice hazırlandığı görülen Osman Bey, Nikola'nın kalesini başına yıktı.
Diriliş müziği eşliğinde verilen fragmanın savaş sahneleri, izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. İşte Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı...
Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı İZLE