Kuruluş Osman bu akşam var mı, ne zaman? 20 Eylül 2023 ATV yayın akışı
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi, 5. sezonuyla yayında olacak.

Kuruluş izleyicileri, kadrosunda Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Çağrı Şensoy gibi isimlerin bulunduğu diziyi heyecanla bekliyor.

20 Eylül 2023 Çarşamba akşamı Kuruluş Osman var mı yok mu merak konusu oldu.

ATV yayın akışı arama motorlarında araştırılırken, "Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta" sorusu yöneltiliyor.

Peki, bu akşam Kuruluş Osman var mı? Ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman bu akşam var mı, ne zaman? Kuruluş 5. sezon tarihi

Kuruluş Osman yeni sezon

Geçtiğimiz sezona ekim ayında başlayan Kuruluş Osman dizisi, 2023 sezon tarihi açıklanmadı.

Kuruluş Osman 5.sezonun ekim ayının ilk haftasında yayında olması bekleniyor.

Kuruluş Osman bu akşam var mı, ne zaman? 20 Eylül 2023 ATV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Dilberay

22:50 Safir

01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:50 Mutfak Bahane