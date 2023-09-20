Kuruluş Osman bu akşam var mı, ne zaman? 20 Eylül 2023 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.
Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi, 5. sezonuyla yayında olacak.
Kuruluş izleyicileri, kadrosunda Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Çağrı Şensoy gibi isimlerin bulunduğu diziyi heyecanla bekliyor.
20 Eylül 2023 Çarşamba akşamı Kuruluş Osman var mı yok mu merak konusu oldu.
ATV yayın akışı arama motorlarında araştırılırken, "Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta" sorusu yöneltiliyor.
Peki, bu akşam Kuruluş Osman var mı? Ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Kuruluş Osman yeni sezon
Geçtiğimiz sezona ekim ayında başlayan Kuruluş Osman dizisi, 2023 sezon tarihi açıklanmadı.
Kuruluş Osman 5.sezonun ekim ayının ilk haftasında yayında olması bekleniyor.
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Dilberay
22:50 Safir
01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:50 Mutfak Bahane