Kuruluş Osman bu akşam var mı, ne zaman? 20 Eylül 2023 ATV yayın akışı İzleyicilerin hasretle beklediği Kuruluş Osman dizisi, beşinci sezonuyla ekranlarda olacak. Peki, bu akşam Kuruluş Osman var mı? 20 Eylül Çarşamba Kuruluş Osman yayınlanacak mı? İşte yeni sezonun ilk bölüm tarihi...

ensonhaber.com ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi, 5. sezonuyla yayında olacak. Kuruluş izleyicileri, kadrosunda Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Çağrı Şensoy gibi isimlerin bulunduğu diziyi heyecanla bekliyor. 20 Eylül 2023 Çarşamba akşamı Kuruluş Osman var mı yok mu merak konusu oldu. ATV yayın akışı arama motorlarında araştırılırken, "Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta" sorusu yöneltiliyor. Peki, bu akşam Kuruluş Osman var mı? Ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar... Kuruluş Osman yeni sezon Geçtiğimiz sezona ekim ayında başlayan Kuruluş Osman dizisi, 2023 sezon tarihi açıklanmadı. Kuruluş Osman 5.sezonun ekim ayının ilk haftasında yayında olması bekleniyor. ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Dilberay 22:50 Safir 01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam 04:50 Mutfak Bahane

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