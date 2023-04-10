Kuruluş Osman dizisinden nefes kesen fragman! Osman Bey ölecek mi? "Hakkını helal edersin" ATV ekranlarında reyting rekorları kıran, Burak Özçivit'in başrolü üstlendiği Kuruluş Osman dizisinden nefes kesen fragman geldi. Osman Bey'in veda konuşması ekranlara damga vurdu. Peki Osman Bey ölecek mi? İşte Kuruluş Osman 121. bölüm 2. fragmanı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Dizinin son bölümü ekranlara damga vurdu. Büyük heyecanla izlenen bölümden sonra yeni bölüm tanıtımı merak konusu oldu. Peki yeni bölümde neler olacak?

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Osman Bey’in Bala Hatun ile yaptığı konuşma ekranlara damga vuracak. Nayman ile savaşmaya gidecek olan Osman, Bala Hatun’dan helallik isteyecek.

Son sahnede ise Osman Bey’in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı…