Kuruluş Osman Malhun Hatun tarihte kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, hangi dizlerde oynadı?

Atv’nin reytin rekortmeni olan Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini Yıldız Çağrı Atiksoy canlandıracak. Malhun Hatun'un tarihteki yeri ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un kim olduğu merak ediliyor.

Atv ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor.

Dizinin 46. bölümüne Malhun Hatun’un gelişi damga vuracak. İlk kez ortaya çıkacak olan Malhun Hatun’a, Yıldız Çağrı Atiksoy hayat verecek.

Malhun Hatun’un tarihte kim olduğu ve çocuğunun olup olmadığı merak ediliyor. İzleyiciler günün ilk saatlerinden bu yana ‘Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir?’ sorusuna yanıt arıyor.

İşte, Osman Gazi’nin eşi Malhun Hatun ve Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında merak edilenler..

KURULUŞ OSMAN MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hatun, Mal Hatun, Mala Hatun ya da Kameriye Hatun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Malhun Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir.

Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.





YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?



1 Nisan 1986 tarihinde İzmir’de doğan Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıl boyunca Ege Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır. Daha sonra oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde devam etmiştir.

Plato Film, ‘Sinema Teknik ve Oyunculuk’ eğitimini de tamamlamıştır.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Berrin Akarsu karakteri ile yıldızı parlayan Yıldız Çağrı Atiksoy, birçok dizide rol almıştır.

Son olarak Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı açıklanan güzel oyuncu, dizide dikkat çeken karakterlerden Malhun Hatun’a hayat verecek.

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